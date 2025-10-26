Ограбление Лувра: во Франции задержаны двое подозреваемых
Один из задержанных пытался улететь в Алжир.
Сегодня, 16:36
125Фото: Pixabay.com
Парижская полиция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к дерзкому ограблению Лувра, произошедшему 19 октября, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Le Figaro, один из задержанных был пойман вечером 25 октября в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда пытался улететь в Алжир. Второй подозреваемый был арестован в самом Париже.
По данным следствия, злоумышленники могли входить в организованную группу, которая спланировала кражу ювелирных украшений и драгоценностей, некогда принадлежавших Наполеону Бонапарту.
Расследование крупнейшего музейного ограбления за последние десятилетия продолжается. По оценкам прокуратуры Парижа, ущерб от преступления составил около 88 миллионов евро.
