Парижская полиция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к дерзкому ограблению Лувра, произошедшему 19 октября, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Le Figaro, один из задержанных был пойман вечером 25 октября в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда пытался улететь в Алжир. Второй подозреваемый был арестован в самом Париже.

По данным следствия, злоумышленники могли входить в организованную группу, которая спланировала кражу ювелирных украшений и драгоценностей, некогда принадлежавших Наполеону Бонапарту.

Расследование крупнейшего музейного ограбления за последние десятилетия продолжается. По оценкам прокуратуры Парижа, ущерб от преступления составил около 88 миллионов евро.