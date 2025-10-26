  • 26 Октября, 17:22

Ограбление Лувра: во Франции задержаны двое подозреваемых

Один из задержанных пытался улететь в Алжир.

Сегодня, 16:36
Pixabay.com Сегодня, 16:36
Фото: Pixabay.com

Парижская полиция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к дерзкому ограблению Лувра, произошедшему 19 октября, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Le Figaro, один из задержанных был пойман вечером 25 октября в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда пытался улететь в Алжир. Второй подозреваемый был арестован в самом Париже.

По данным следствия, злоумышленники могли входить в организованную группу, которая спланировала кражу ювелирных украшений и драгоценностей, некогда принадлежавших Наполеону Бонапарту.

Расследование крупнейшего музейного ограбления за последние десятилетия продолжается. По оценкам прокуратуры Парижа, ущерб от преступления составил около 88 миллионов евро.

