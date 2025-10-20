Французские СМИ сообщают, что одно из девяти ювелирных украшений, похищенных из Лувра утром 19 октября, удалось обнаружить, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.

По данным Le Parisien, находка относится к коллекции Наполеона, однако детали не разглашаются. Ранее неподалёку от музея была найдена корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

В расследовании установлено, что в ограблении участвовали четверо преступников. Двое из них, переодетые в строительные жилеты, проникли в музей со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы. Ещё двое подельников ждали их на мотороллерах. Для доступа в галерею Аполлона злоумышленники использовали автовышку и грузовой лифт.

Похищены девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины — в том числе ожерелье, брошь и диадема. По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, на похищение у грабителей ушло всего четыре минуты.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отметил, что предпринимаются все меры для розыска преступников и подчеркнул, что инцидент показал уязвимость системы безопасности французских музеев.

Лувр остаётся закрытым на время следственных действий.

Ранее сообщалось, что одно из самых известных культурных учреждений мира, музей Лувр в Париже, стало объектом ограбления.