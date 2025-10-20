Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
Одно из девяти похищенных ювелирных украшений удалось обнаружить.
Французские СМИ сообщают, что одно из девяти ювелирных украшений, похищенных из Лувра утром 19 октября, удалось обнаружить, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.
По данным Le Parisien, находка относится к коллекции Наполеона, однако детали не разглашаются. Ранее неподалёку от музея была найдена корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
В расследовании установлено, что в ограблении участвовали четверо преступников. Двое из них, переодетые в строительные жилеты, проникли в музей со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы. Ещё двое подельников ждали их на мотороллерах. Для доступа в галерею Аполлона злоумышленники использовали автовышку и грузовой лифт.
Похищены девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины — в том числе ожерелье, брошь и диадема. По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, на похищение у грабителей ушло всего четыре минуты.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отметил, что предпринимаются все меры для розыска преступников и подчеркнул, что инцидент показал уязвимость системы безопасности французских музеев.
Лувр остаётся закрытым на время следственных действий.
Ранее сообщалось, что одно из самых известных культурных учреждений мира, музей Лувр в Париже, стало объектом ограбления.
