Ограничение движения на трассах ввели в одной из областей Казахстана
В Карагандинской области введено временное ограничение движения транспорта в связи с ухудшением погодных условий, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".
С 19:00 18 января 2026 года ограничено движение пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями на участке автодороги республиканского значения "Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богас" на отрезке 219–320 км (от города Каркаралинск до границы с областью Абай).
По предварительной информации, ориентировочное время открытия движения запланировано на 08:00 19 января 2026 года.
Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении, следить за обновлениями официальной информации и учитывать погодные условия при планировании маршрута, говорится в собщении.
