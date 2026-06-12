Ограничение движения введут на улице Керей и Жанибек хандар в Астане
Сегодня 2026, 16:24
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Сегодня 2026, 16:24Сегодня 2026, 16:24
119Фото: BAQ.kz
В столице на два дня частично ограничат движение на улице Керей и Жанибек хандар.
По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 13 и 14 июня на участке улицы Керей и Жанибек хандар от улицы А. Бокейхана до проспекта Аль-Фараби будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
В связи с ремонтом движение автотранспорта организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.
Водителей и пешеходов просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов. Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
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