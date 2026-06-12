Ограничение движения введут на улице Керей и Жанибек хандар в Астане

В столице на два дня частично ограничат движение на улице Керей и Жанибек хандар.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 13 и 14 июня на участке улицы Керей и Жанибек хандар от улицы А. Бокейхана до проспекта Аль-Фараби будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В связи с ремонтом движение автотранспорта организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов. Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.