На Международном форуме Астана Президент Касым-Жомарт Токаев представил видение устойчивого будущего для Казахстана, основанного на институциональных и экономических преобразованиях, направленных на справедливость и развитие, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"За последние несколько лет Казахстан провел глубокие экономические и институциональные реформы. Мы решительно намерены построить более диверсифицированную, инклюзивную и ориентированную на будущее экономику", – заявил глава государства.

Токаев напомнил, что в стране была реформирована политическая система: через референдум внесены изменения в Конституцию, ограничены президентские полномочия и заложены новые принципы управления.

"Мы перешли от “суперпрезидентской” формы правления к президентской республике с системой сдержек и противовесов. Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Это сделает нашу политическую систему более устойчивой, экономику – более динамичной, а общество – более цивилизованным", – подчеркнул он.

Говоря о развитии демократии, Токаев отметил расширение представительства гражданского общества в Парламенте, в том числе новых партий, женщин, молодежи и уязвимых групп. Он также обозначил приоритет защиты прав человека.

"Считаю, что дальнейшее развитие невозможно без действенной системы защиты прав человека, основанной на концепции “Закон и Порядок”", - сказал президент.

Несмотря на глобальную нестабильность, Казахстан сохраняет положительную динамику.

"В 2024 году рост нашей экономики составил 5,1%, объем прямых иностранных инвестиций достиг рекордных показателей, грузопоток по Транскаспийскому маршруту вырос на 62%".

По словам Президента, реформы – это не просто цифры, а основа для нового общественного договора.