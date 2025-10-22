В Акмолинской области из-за густого тумана введено временное ограничение скорости на важном участке трассы Астана – Кокшетау – Петропавловск, ведущей к российской границе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

На отрезке дороги с 144 по 180 километр (обход Кокшетау) ограничения касаются всех видов автотранспорта. Погодные условия ухудшились из-за сильного тумана, что значительно снижает видимость и повышает риск аварий.

Водителей настоятельно просят соблюдать новые правила безопасности, уменьшить скорость и быть максимально внимательными на этом участке. Для получения дополнительной информации круглосуточно работает колл-центр по номеру 1403.

Органы дорожного контроля призывают всех участников движения учитывать погодные условия и не рисковать своей безопасностью.