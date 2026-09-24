Ограничения для детей в соцсетях: вице-министр объяснил механизм

В Казахстане верификацию возраста пользователей социальных сетей могут возложить на сами онлайн-платформы. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов в кулуарах после первой сессии Халық Кеңесі в Астане, передает BAQ.KZ.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что разрабатываются законодательные изменения, предусматривающие ограничение доступа к личным аккаунтам в социальных сетях для детей младше 16 лет. При этом она подчеркнула, что соответствующие нормы пока не приняты.

По словам Кочетова, сейчас в законопроекте предусмотрены две основные нормы.

«Первая – материальная норма, которая говорит о том, что для детей младше 16 лет будет введено ограничение. Вторая норма касается верификации. Мы предложили формулировку, согласно которой верификацию будет проводить сама онлайн-платформа», – сообщил вице-министр.

Он пояснил, что при разработке механизма Казахстан изучал международный опыт. По его словам, в ряде стран верификацию пользователей пыталось обеспечить государство, однако при реализации такого подхода возникали сложности.

В связи с этим предлагается возложить обязательства по проверке возраста пользователей непосредственно на онлайн-платформы.

«Пока это выглядит так. Остальные нюансы, если эта норма действительно будет закреплена в законе, мы уже будем отдельно регулировать на уровне НПА», – сказал Кочетов.

Вице-министр также ответил на вопрос о том, как ограничения могут отразиться на детях, которые ведут популярные страницы и публикуют свой творческий контент.

По его словам, родители смогут рассказывать о достижениях детей и публиковать материалы с их участием через свои аккаунты.

«Никто не запрещает родителям рассказывать о своих детях. То есть это можно будет делать через родительские аккаунты», – пояснил он.

Кочетов подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены не на ограничение возможностей детей.

«Речь не о том, чтобы ограничить талант, не о том, чтобы мы меньше слышали голоса детей. Речь в первую очередь о том, чтобы оградить их от психологического воздействия, кибербуллинга и других рисков, которые несут социальные сети», – сказал вице-министр.

Он добавил, что детали механизма будут определены позднее, если соответствующие поправки будут приняты.