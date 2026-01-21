Ограничения на экспорт мяса в Казахстане могут отразиться на фермерах. Этот вопрос был поднят в ходе заседания Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе заседания сенатор Ольга Булавкина обозначила ряд проблем. По её словам, остаётся непонятным, на каких конкретных расчётах основывались государственные органы при принятии решений о запрете или ограничении экспорта мяса. Фермеры неоднократно предупреждали, что такие ограничения поставили мясной бизнес в крайне уязвимое положение.
В настоящее время сельхозпроизводители вынуждены массово забивать скот, в результате чего цены снизились лишь временно. Однако после исчерпания имеющихся запасов мяса на рынке существует риск дефицита продукции и повторного роста цен. Кроме того, введён полный запрет на экспорт живого скота. Сенатор также попыталась уточнить причины такого решения.
"В случае если экспортные ограничения не дали конкретного социально-экономического эффекта, кто будет нести персональную ответственность за продление запрета?" — обратилась Ольга Булавкина к представителям Министерства торговли и интеграции и Министерства сельского хозяйства.
На этот вопрос ответил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев.
По словам вице-министра, данное решение принималось не одним ведомством, а межведомственной комиссией, в состав которой входят несколько государственных органов.
"Что касается экспорта, мы считаем разрешённый объём в 20 тысяч тонн достаточным. В 2025 году всего было экспортировано лишь 30 тысяч тонн. Поэтому выделение 20 тысяч тонн на полгода считаем обоснованным. С таким предложением выступило Министерство сельского хозяйства, и мы его поддержали", — заявил он.
Таким образом, представитель Министерства торговли отказался брать на себя персональную ответственность за принятое решение.
Кроме того, Ернур Жаутикбаев попытался обосновать целесообразность экспортных ограничений, опираясь на личные наблюдения.
"В настоящее время цены на мясо стабилизировались. Ранее, как на социально значимый товар, мы наблюдали очень быстрый рост цен на мясо. Этот рост был заметен непосредственно на уровне производителей и был связан с увеличением объёмов экспорта. Большое количество продукции вывозилось за пределы страны, в значительных объёмах — в соседние государства. Летом прошлого года, когда я лично объезжал регионы, я видел, что откормочные площадки были заполнены лишь на 40–50 процентов, а иногда и меньше. Это свидетельствовало о том, что скот действительно массово вывозился из страны. Поэтому и было принято такое совместное решение", — отметил вице-министр.