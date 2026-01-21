Ограничения на экспорт мяса в Казахстане могут отразиться на фермерах. Этот вопрос был поднят в ходе заседания Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания сенатор Ольга Булавкина обозначила ряд проблем. По её словам, остаётся непонятным, на каких конкретных расчётах основывались государственные органы при принятии решений о запрете или ограничении экспорта мяса. Фермеры неоднократно предупреждали, что такие ограничения поставили мясной бизнес в крайне уязвимое положение.

В настоящее время сельхозпроизводители вынуждены массово забивать скот, в результате чего цены снизились лишь временно. Однако после исчерпания имеющихся запасов мяса на рынке существует риск дефицита продукции и повторного роста цен. Кроме того, введён полный запрет на экспорт живого скота. Сенатор также попыталась уточнить причины такого решения.

"В случае если экспортные ограничения не дали конкретного социально-экономического эффекта, кто будет нести персональную ответственность за продление запрета?" — обратилась Ольга Булавкина к представителям Министерства торговли и интеграции и Министерства сельского хозяйства.

На этот вопрос ответил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев.

По словам вице-министра, данное решение принималось не одним ведомством, а межведомственной комиссией, в состав которой входят несколько государственных органов.

"Что касается экспорта, мы считаем разрешённый объём в 20 тысяч тонн достаточным. В 2025 году всего было экспортировано лишь 30 тысяч тонн. Поэтому выделение 20 тысяч тонн на полгода считаем обоснованным. С таким предложением выступило Министерство сельского хозяйства, и мы его поддержали", — заявил он.

Таким образом, представитель Министерства торговли отказался брать на себя персональную ответственность за принятое решение.

Кроме того, Ернур Жаутикбаев попытался обосновать целесообразность экспортных ограничений, опираясь на личные наблюдения.