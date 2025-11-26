В Казахстане обсуждается запрет на экспорт говядины, который вызывает критику со стороны фермеров, передает BAQ.KZ

В связи с этим в Мажилисе депутат направил запрос председателю Агентства по защите конкуренции и министру сельского хозяйства с просьбой пересмотреть введённые ограничения.

По его словам, в южном регионе экспортные квоты предоставляются только одной компании, что создаёт экономически необоснованное преимущество.

"До ограничения экспорта в Узбекистан из области ежедневно отправлялось 1000 голов мясного КРС. Получается, эта компания, решением правительства о разрешении на экспорт мяса из Туркестанской области, необоснованно получила привилегии. Здесь пахнет лоббизмом и олигополией. Запрет негативно сказывается на доходах фермеров, снижает инвестиционную привлекательность и разрушает рыночные механизмы. Из-за запрета доходы других фермеров падают, покупные цены резко снизились, инвестиционная привлекательность отрасли катастрофически падает, рыночные механизмы рушатся, создавая хаос и неопределенность", - подчеркивает мажилисмен

Также парламентарий подчеркнул стратегическую цель страны по экспортоориентированному развитию экономики и необходимость сохранения традиционной мясной отрасли.

"Глава государства неоднократно подчеркивал, что экспортоориентированное развитие экономики является одной из стратегических целей нашей страны. Подобные ограничения могут привести к росту цен и сокращению поголовья скота, как это произошло в других странах. К примеру, Аргентина неоднократно запрещала экспорт говядины. В результате поголовье скота сократилось на миллионы, тысячи фермерских хозяйств обанкротились, экспорт сократился вдвое, рынки были захвачены конкурентами, а восстановление отрасли заняло более десяти лет", - отметил он.

В заключение он предложил развивать переработку продукции и привлекать фермеров к межведомственным комиссиям для более сбалансированных решений. По его словам, это позволит принимать более сбалансированные решения с учетом реальных запросов работников сельского хозяйства.