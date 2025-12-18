С 18 декабря 2025 года в 19:00 в Жамбылской области ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта, передаёт BAQ.KZ.

Закрыт участок автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 159–238 (Новый обход перевала Кордай, с. Кенен – с. Кайнар) из-за ухудшения погодных условий.

Автомобили смогут объехать участок через старый перевал Кордай. Ориентировочное время возобновления движения — 19 декабря 2025 года в 03:00.

Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать изменения маршрута.