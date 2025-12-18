Ограничено движение на участке трассы через новый обход перевала Кордай
Сегодня, 20:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
48Фото: pixabay.com
С 18 декабря 2025 года в 19:00 в Жамбылской области ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта, передаёт BAQ.KZ.
Закрыт участок автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 159–238 (Новый обход перевала Кордай, с. Кенен – с. Кайнар) из-за ухудшения погодных условий.
Автомобили смогут объехать участок через старый перевал Кордай. Ориентировочное время возобновления движения — 19 декабря 2025 года в 03:00.
Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать изменения маршрута.
Самое читаемое
- Аэропорт Усть-Каменогорска оштрафован за монопольное завышение цен на топливо
- Прокуратура выявила нарушения в оплате труда преподавателей в ЗКО
- Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Двое карагандинцев погибли при обрыве троса автокрана