Охота, рыбалка и незаконная вырубка: в ВКО выявили 152 нарушения природоохранного законодательства
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Охота без соблюдения правил, незаконная рыбалка и вырубка деревьев — за такие нарушения жители Восточно-Казахстанской области привлекались к ответственности в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». Всего за время рейдов полиция выявила 152 административных правонарушения.
Как сообщили в департаменте полиции ВКО, большая часть нарушений связана с незаконной охотой и несоблюдением требований пользования животным миром. По этому направлению зарегистрировано 119 фактов.
Еще 31 нарушение касалось правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. К административной ответственности привлечены граждане, не соблюдавшие установленные ограничения при ловле рыбы.
Кроме того, полицейские выявили два факта незаконной вырубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» было направлено на защиту природных ресурсов, выявление незаконной охоты и рыболовства, а также пресечение других нарушений природоохранного законодательства.
В полиции напоминают, что за несоблюдение правил охоты, рыболовства и природопользования предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
Работа по выявлению и предупреждению браконьерства в регионе будет продолжена.
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