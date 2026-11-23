Охота без соблюдения правил, незаконная рыбалка и вырубка деревьев — за такие нарушения жители Восточно-Казахстанской области привлекались к ответственности в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». Всего за время рейдов полиция выявила 152 административных правонарушения.

Как сообщили в департаменте полиции ВКО, большая часть нарушений связана с незаконной охотой и несоблюдением требований пользования животным миром. По этому направлению зарегистрировано 119 фактов.

Еще 31 нарушение касалось правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. К административной ответственности привлечены граждане, не соблюдавшие установленные ограничения при ловле рыбы.

Кроме того, полицейские выявили два факта незаконной вырубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» было направлено на защиту природных ресурсов, выявление незаконной охоты и рыболовства, а также пресечение других нарушений природоохранного законодательства.

В полиции напоминают, что за несоблюдение правил охоты, рыболовства и природопользования предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Работа по выявлению и предупреждению браконьерства в регионе будет продолжена.