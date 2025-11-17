В Актюбинской области фиксируют всплеск браконьерства
146 эко-нарушений за месяц.
В Актюбинской области сотрудники полиции подвели промежуточные итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер", направленного на усиление охраны животного и растительного мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Акция проходит с 20 октября по 19 ноября и охватывает наиболее уязвимые природные территории региона.
С начала операции мобильные группы обнаружили 146 фактов нарушения природоохранного законодательства. Большая часть связана с несоблюдением правил пользования животным миром и незаконной охотой, а также с нарушениями в сфере рыболовства. Полицейские отмечают, что выявленные случаи существенно превышают показатели ряда предыдущих рейдов, что говорит о необходимости постоянного контроля в этой сфере.
Особое внимание привлек эпизод, выявленный в ходе проверки оперативной информации. У одного из жителей области по месту жительства обнаружили 12 сайгачьих рогов и значительное количество патронов к охотничьему ружью. Правоохранители подчеркивают, что подобные находки наносят прямой ущерб редким видам и требуют максимально жесткой реакции.
Во время мероприятий также были изъяты две резиновые лодки и порядка 500 метров запрещённых к использованию рыболовных сетей. Эти орудия нередко применяются для незаконного вылова рыбы и представляют значительную угрозу для водных биоресурсов региона.
Полиция Актюбинской области напоминает, что браконьерство наносит серьезный ущерб экосистеме и влечет строгую ответственность — от крупных денежных взысканий и конфискации орудий нарушений до уголовного наказания. Правоохранители призывают жителей сохранять природное богатство региона и сообщать о любых подозрительных случаях.
