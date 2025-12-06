В Узункольском районе Костанайской области 30-летний житель села Ряжское отправился в лес с намерением добыть зайца, однако вернулся с тушей дикого кабана. Мужчину заметили сотрудники полиции и мастер лесного хозяйства во время оперативно-профилактического мероприятия "Сайга", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Он пешком тащил тушу крупного зверя вдоль берега озера.

При проверке выяснилось, что кабан был застрелен из его зарегистрированного ружья. Сам охотник заявил, что изначально рассчитывал добыть лишь мелкую дичь, но, увидев кабана, решил воспользоваться моментом. Этот необдуманный выстрел обернулся уголовным делом: разрешения на добычу кабана у него не было.

Хотя сезон добычи кабана в регионе открыт с сентября по декабрь, охота на этот вид разрешена только при наличии специальных документов. Любой выстрел без разрешения автоматически считается нарушением законодательства.

Правоохранительные органы напоминают, что требования по оформлению лицензий - важная мера контроля за численностью диких животных и инструмент борьбы с браконьерством.