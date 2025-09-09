В Мойынкумском районе Жамбылской области мужчина получил 10 суток ареста за незаконное проникновение на территорию охраняемого золотодобывающего предприятия, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Мойынкумского районного суда.

Инцидент произошёл в июле 2025 года. Гражданин К., игнорируя охрану и предупредительные знаки, незаконно вошёл на территорию промышленного объекта, который относится к числу опасных производств. Предприятие охранялось частной охранной организацией, и вскоре после вторжения нарушителя задержали.

В суде К. признал свою вину, раскаялся и просил о снисхождении. Однако, как отмечает суд, вина нарушителя была полностью доказана: к делу были приобщены протокол, объяснительные, а также рапорты сотрудников полиции и охраны.

Суд квалифицировал действия мужчины по статье 506 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Незаконное проникновение на охраняемый объект". Согласно закону, за это может грозить штраф в размере 15 МРП либо арест до 15 суток.

С учётом всех обстоятельств К. был признан виновным и приговорён к административному аресту сроком на 10 суток. Постановление суда уже вступило в законную силу.