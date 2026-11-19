Попытка скрыться от полицейских не удалась: в Северо-Казахстанской области трое мужчин попались с тушами трех молодых кабанов. Удирать пришлось на мотоцикле «Урал» с коляской, но далеко он не уехал – заглох, угодив в яму, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в районе Магжана Жумабаева во время оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер».

Полицейские заметили в поле возле одного из сел мотоцикл, в котором находились три человека. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Однако мотоцикл заглох, после чего все трое пассажиров бросились бежать. В итоге мужчин задержали.

При осмотре мотоциклетного прицепа сотрудники полиции обнаружили три туши молодых кабанов. Кроме того, неподалеку от брошенного транспорта нашли незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-12 12-го калибра.

В незаконной охоте подозревают 49-летнего жителя района. По его словам, он ранее заметил неподалеку от села семейство диких кабанов, а затем вернулся туда с ружьем и застрелил трех подсвинков. Двух односельчан мужчина позвал, чтобы помочь погрузить и перевезти добычу.

Размер причиненного ущерба в настоящее время устанавливается.