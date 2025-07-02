2 июля в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС) — профессиональный праздник всех, кто стоит на страже воздушных рубежей страны, передает BAQ.KZ.

Праздник приурочен к 1998 году, когда была издана директива о создании ВВС в составе Сил воздушной обороны. С тех пор авиация прошла путь от первых организационных шагов до современной и мощной боевой структуры.

Основные задачи ВВС — защита воздушного пространства, прикрытие стратегических объектов и поддержка наземных войск. На вооружении находятся:

Су-30СМ, Су-27, L-39 — многофункциональные и учебно-боевые самолёты;

Ми-171Ш, Ми-35М — ударные и транспортно-боевые вертолёты;

Новинки 2024 года: легкомоторный L-410 и тяжёлый А-400М от Airbus.

Подготовка кадров ведётся в Военном институте имени Талгата Бигельдинова в Актобе. Курсанты обучаются теории, осваивают симуляторы и проходят лётную практику.

Казахстанские ВВС активно участвуют в международных учениях, совершенствуют методики и обновляют подготовку в соответствии с современными вызовами.

Один из примеров героизма — операция во время паводков весной 2024 года: более 600 вылетов, эвакуировано свыше 3,5 тысяч человек, доставлено 280 тонн гуманитарной помощи.

За эффективностью ВВС стоит слаженная работа лётчиков, инженеров, связистов, метеорологов и гражданского персонала. Их профессионализм и преданность делу делают казахстанскую авиацию надёжной и современной.