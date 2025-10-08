  • 8 Октября, 16:43

Охранник спас водителя из горящей фуры за секунды до взрыва в Абайской области

Грузовик перевернулся и загорелся.

Сегодня, 15:34
скриншот из видео
Сегодня, 15:34
Фото: скриншот из видео

7 октября около 18:30 на трассе Омск – Майкапчагай вблизи села Жыланды Бескарагайского района области Абай произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель автомобиля “Toyota Corolla” совершил наезд на дикое животное – лося. После этого водитель грузового автомобиля “DAF XF 460 FT”, двигавшийся во встречном направлении, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением. Машина съехала с трассы, опрокинулась и загорелась.

В результате происшествия 28-летний водитель большегруза оказался заблокированным внутри кабины, которая уже начала гореть.

"Очевидцем аварии стал 26-летний охранник ТОО "Арлан Восток" Александр Ведищев, который проявил настоящие мужество и самоотверженность. Не раздумывая, он бросился к горящему автомобилю, сумел вытащить пострадавшего из кабины, почти сразу после того как он покинул кабину – грузовик взорвался. После спасения Александр вместе с другими очевидцами посадил пострадавшего в свой автомобиль и в сопровождении экипажа полиции в встречном направлении выехал бригаде скорой помощи, передал его медикам", – сообщили в пресс-службе ДП Абайской области.

Молодой водитель получил термические ожоги до 50% тела. Он был доставлен в реанимационное отделение БСМП города Семей.

Фото пресс-службы ДП Абайской области

Тушением автомобиля и близлежащей территории занимались силы и средства ДЧС и лесного хозяйства Абайской области.

"7 октября 2025 года в 18:07 на пульт 112 города Семей поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на трассе Омск – Майкапшагай в Бескарагайском районе. По прибытию подразделений было установлено возгорание грузового автомобиля на площади 40 квадратных метров, а также горение деревьев на территории Жанасемейского филиала ГЛПР "Семей орманы" на площади 0,05 га. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано", – сообщили в пресс-службе ДЧС Абайской области.

