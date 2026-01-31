Впервые за всю историю системы обязательного социального медицинского страхования свыше 90% граждан страны имеют статус застрахованных и получили гарантированный доступ к обширному пакету медицинской помощи, передаёт BAQ.KZ.

Этот результат стал возможен благодаря последовательным изменениям, реализованным по поручению Главы государства. В июле 2025 года в Казахстане принят закон, который предусматривает ряд ключевых нововведений в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В рамках принятого закона с января текущего года системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно охвачены порядка 1 миллиона человек с кризисным и экстренным уровнем благополучия (категории Д и Е).

Это значит, что еще 5% граждан РК с низкими доходами получили доступ к плановой медицинской помощи за счет ОСМС.