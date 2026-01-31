Охват застрахованных ОСМС казахстанцев достиг 90%
С января текущего года системой ОСМС дополнительно охвачены порядка 1 миллиона человек.
Впервые за всю историю системы обязательного социального медицинского страхования свыше 90% граждан страны имеют статус застрахованных и получили гарантированный доступ к обширному пакету медицинской помощи, передаёт BAQ.KZ.
Этот результат стал возможен благодаря последовательным изменениям, реализованным по поручению Главы государства. В июле 2025 года в Казахстане принят закон, который предусматривает ряд ключевых нововведений в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
В рамках принятого закона с января текущего года системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно охвачены порядка 1 миллиона человек с кризисным и экстренным уровнем благополучия (категории Д и Е).
Это значит, что еще 5% граждан РК с низкими доходами получили доступ к плановой медицинской помощи за счет ОСМС.
"Впервые на практике введён механизм, при котором акиматы оплачивают взносы в систему ОСМС за неработающих граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (E) уровням социального благополучия.
Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, больше не остаются без медицинской помощи – государство берет на себя эту ответственность", - уточнили в минздраве.
