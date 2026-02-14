В Италии в рамках зимних Олимпийских игр-2026 состоялись соревнования по параллельному могулу среди женщин. Команду Казахстана по фристайл-могулу в этом виде соревновательной программы представляли Анастасия Городко, Юлия Галышева и Аяулым Амренова, передает BAQ.KZ.

Дальше всех по турнирной сетке прошла Городко. Спортсменка в 1/16 финала выиграла у Я Ян (Китай). В 1/8 Анастасия оказалась сильнее Камиль Каброл (Франция). В четвертьфинале казахстанка билась против двукратного призера ОИ Джейлин Кауф (США), однако совершила падение и завершила выступление.

Галышева успешно преодолела стартовый раунд, выиграв у Юн Шин И (Южная Корея). В 1/8 титулованная казахстанка уступила серебряному примеру ЧМ-2025 Хинако Томитаке (Япония).

Амренова в первом круге проиграла Джессике Линтон из Канады.

Таким образом, наша женская команда завершила свое выступление на Олимпийских играх. 15 февраля в параллельном могуле среди мужчин выступит Павел Колмаков.

Добавим, что победу одержала Джакара Энтони (Австралия). Второе место заняла Джейлин Кауф (США). Элизабет Лемли (США) отметилась "бронзой".