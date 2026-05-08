Окаменелости древних морских рептилий нашли в Западном Казахстане

Западный Казахстан продолжает раскрывать тайны древних морей. Благодаря исследованиям казахстанских ученых становятся известны новые виды ископаемых морских рептилий и восстанавливается история океанов юрского периода, передает BAQ.KZ.

Одним из ведущих исследователей в этой области является Джамиля Якупова - кандидат геолого-минералогических наук и старший преподаватель Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова.

Более 20 лет в науке и образовании

Джамиля Якупова более двух десятилетий работает в сфере образования и науки. Она окончила Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "Экология и природопользование", а затем получила степень магистра экологии в Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Позже исследователь прошла аспирантуру в Казанский федеральный университет по направлению, связанному с изучением позднеюрских и раннемеловых ихтиозавров Западного Казахстана и приграничных территорий России.

В 2025 году ученая успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвященную ихтиозаврам поздней юры и раннего мела Западного Казахстана.

Исследование древних морских рептилий

Одним из ключевых направлений научной работы стал проект "Изучение биоразнообразия ископаемых морских рептилий в Западном Казахстане", реализованный в рамках программы "Жас ғалым" в 2023–2025 годах.

В ходе исследований ученым впервые удалось подробно описать представителей морских рептилий, включая роды Kazakhstanosaurus и Nannopterygius, обнаруженные на территории Западного Казахстана и Среднего Поволжья.

Полученные данные позволили ученым реконструировать эволюцию морских экосистем поздней юры, а также установить палеобиогеографические связи между древними морями Восточной Европы и Центральной Азии.

Местонахождение международного значения

Особую ценность для науки представляет местонахождение Щучкино, которое признано типовым для рода Kazakhstanosaurus и имеет международное значение.

В рамках проекта были проведены морфологические и систематические исследования, созданы цифровые 3D-модели ископаемых, а также сформирована специализированная база данных.

Кроме того, ученые издали научный атлас "Окаменелости морских рептилий Западного Казахстана", который уже используется в образовательных программах и музейной работе.

Наука, образование и туризм

Помимо научной деятельности, Джамиля Якупова преподает дисциплины "Общая геология" и "Геология с основами палеонтологии", руководит научными кружками и вовлекает студентов в исследовательскую работу.

По мнению специалистов, подобные исследования имеют не только научное, но и практическое значение. Палеонтологические объекты могут войти в перечень охраняемых природных территорий, стать частью научно-познавательного туризма и использоваться в музейных экспозициях.

Таким образом, исследования казахстанских ученых помогают не только изучать прошлое планеты, но и формируют основу для развития науки, образования и сохранения природного наследия страны.