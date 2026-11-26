Педагогам-ассистентам в Казахстане, в отличие от школьных учителей, зарплату рассчитывают не по количеству учебных часов, а исходя из должностного оклада. При этом им положены дополнительные выплаты за квалификацию, работу с детьми с особыми образовательными потребностями и особые условия труда. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила в ответе на депутатский запрос, передает BAQ.KZ.

Чем педагог-ассистент отличается от учителя

Основная задача педагога-ассистента – помогать ребенку с особыми образовательными потребностями адаптироваться к учебному процессу. Специалист сопровождает школьника во время занятий, помогает справляться с поведенческими трудностями и развивать самостоятельность.

При этом педагог-ассистент не проводит уроки, не преподает отдельные предметы и не реализует учебные программы.

В обязанности учителя-предметника, напротив, входят проведение уроков, подготовка учебных планов, разработка заданий для оценивания, проверка знаний школьников и анализ их успеваемости.

В министерстве подчеркнули, что характер работы, обязанности и уровень ответственности этих специалистов различаются.

Как рассчитывают зарплату

Согласно закону «О статусе педагога», нормативная учебная нагрузка учителей организаций среднего образования составляет 16 часов в неделю. Их зарплата зависит от фактического количества учебных часов.

У педагогов-ассистентов действует другой принцип. Объем их работы определяется должностными обязанностями и установленным режимом рабочего времени, а заработная плата рассчитывается на основе должностного оклада.

Какие доплаты получают педагоги-ассистенты

Помимо основной зарплаты, педагогам-ассистентам положены следующие выплаты:

от 30 до 50% должностного оклада – за квалификационную категорию;

40% базового должностного оклада – за работу с детьми с особыми образовательными потребностями;

10% должностного оклада – за особые условия труда.

В Министерстве просвещения отметили, что при расчете зарплаты педагогов-ассистентов необходимо учитывать специфику их работы, отсутствие нормативной учебной нагрузки и особенности сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.