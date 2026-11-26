Оклад и три вида доплат: сколько и за что платят педагогам-ассистентам
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Педагогам-ассистентам в Казахстане, в отличие от школьных учителей, зарплату рассчитывают не по количеству учебных часов, а исходя из должностного оклада. При этом им положены дополнительные выплаты за квалификацию, работу с детьми с особыми образовательными потребностями и особые условия труда. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила в ответе на депутатский запрос, передает BAQ.KZ.
Чем педагог-ассистент отличается от учителя
Основная задача педагога-ассистента – помогать ребенку с особыми образовательными потребностями адаптироваться к учебному процессу. Специалист сопровождает школьника во время занятий, помогает справляться с поведенческими трудностями и развивать самостоятельность.
При этом педагог-ассистент не проводит уроки, не преподает отдельные предметы и не реализует учебные программы.
В обязанности учителя-предметника, напротив, входят проведение уроков, подготовка учебных планов, разработка заданий для оценивания, проверка знаний школьников и анализ их успеваемости.
В министерстве подчеркнули, что характер работы, обязанности и уровень ответственности этих специалистов различаются.
Как рассчитывают зарплату
Согласно закону «О статусе педагога», нормативная учебная нагрузка учителей организаций среднего образования составляет 16 часов в неделю. Их зарплата зависит от фактического количества учебных часов.
У педагогов-ассистентов действует другой принцип. Объем их работы определяется должностными обязанностями и установленным режимом рабочего времени, а заработная плата рассчитывается на основе должностного оклада.
Какие доплаты получают педагоги-ассистенты
Помимо основной зарплаты, педагогам-ассистентам положены следующие выплаты:
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от 30 до 50% должностного оклада – за квалификационную категорию;
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40% базового должностного оклада – за работу с детьми с особыми образовательными потребностями;
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10% должностного оклада – за особые условия труда.
В Министерстве просвещения отметили, что при расчете зарплаты педагогов-ассистентов необходимо учитывать специфику их работы, отсутствие нормативной учебной нагрузки и особенности сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.
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