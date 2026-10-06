Около 100 человек вышли на уборку в селе Сарыжаз Алматинской области
6 Октября 2026, 19:46
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6 Октября 2026, 19:466 Октября 2026, 19:46
171Фото: Акимат Райымбекского района
В селе Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области около 100 человек приняли участие в экологической акции «Жасыл аула».
К уборке присоединились молодёжь, студенты, сотрудники государственных учреждений и местные жители.
Участники очистили территорию от бытового мусора, скосили траву и привели в порядок общественные пространства.
Во время акции с молодёжью отдельно поговорили о чистоте дворов и улиц, бережном отношении к окружающей среде и личной ответственности за порядок вокруг дома.
Мероприятие прошло 6 октября в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».
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