В северо-западной части Италии на горнолыжном курорте в районе перевала Монте Моро произошла авария на канатной дороге Макуньяга. В результате инцидента около ста человек оказались заблокированы на высоте 2800 метров и были эвакуированы с помощью вертолётов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

ЧП произошло во вторник утром в Альпах, недалеко от массива Монблан, в области Пьемонт. По предварительным данным, одна из кабин при подъёме двигалась с превышением скорости и при въезде на станцию не смогла затормозить, врезавшись в ограждение. В этот момент с противоположной стороны прибыла другая кабина, в которой находился только водитель - он получил лёгкие травмы.

Всего на высоте оказались заблокированы 94 туриста, включая детей, а также пятеро сотрудников. Горнолыжные трассы были закрыты, подъёмник остановлен. На место происшествия прибыли горноспасатели, экстренные службы, карабинеры и пожарные.

По данным спасателей, не менее четырёх человек получили незначительные травмы. Самая серьёзная - рана руки у 59-летнего мужчины. Всем пострадавшим оказали помощь, угрозы жизни нет. Все находившиеся в кабинах были благополучно доставлены в безопасное место.

Как сообщил представитель управляющей компании Macugnaga Trasporti e Servizi Филиппо Бесоцци, специалисты проводят техническую проверку. По его словам, предварительная причина аварии - отказ тормозной системы при въезде кабины на станцию.

Канатная дорога Макуньяга была построена в 1962 году и в 2023 году прошла капитальную модернизацию с заменой кабин и двигателей стоимостью около двух миллионов евро при поддержке региональных и муниципальных властей.