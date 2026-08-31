Около 100 казахстанских книг представили на выставке в Гуанчжоу

Современную литературу Казахстана представили на 30-й Южнокитайской книжной выставке в Гуанчжоу. В национальном павильоне страны собрали около 100 книг и культурных продуктов, передает BAQ.KZ.

Для китайской аудитории провели отдельную сессию о современной казахской литературе. Участникам рассказали о новых авторах, жанрах и направлениях.

Среди представленных произведений роман Максата Малика «Абыл мен Қабыл», детская книга Айсулу Алмасбай «Жел тербеген әуен», детектив Алишера Рахата «Иесіз көлеңке» и современная проза Нурайны Сатпаевой «Мухит идет за светом».

Отдельно обсуждались перевод казахстанских произведений на другие языки, продвижение книг за рубежом и защита авторских прав.

Еще одной темой стало расширение контактов между издателями и литературным сообществом Казахстана и Китая.

Экспозиция национального павильона охватывает современную и детскую литературу, культурное наследие и проекты креативных индустрий.