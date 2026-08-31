Около 100 казахстанских книг представили на выставке в Гуанчжоу
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Современную литературу Казахстана представили на 30-й Южнокитайской книжной выставке в Гуанчжоу. В национальном павильоне страны собрали около 100 книг и культурных продуктов, передает BAQ.KZ.
Для китайской аудитории провели отдельную сессию о современной казахской литературе. Участникам рассказали о новых авторах, жанрах и направлениях.
Среди представленных произведений роман Максата Малика «Абыл мен Қабыл», детская книга Айсулу Алмасбай «Жел тербеген әуен», детектив Алишера Рахата «Иесіз көлеңке» и современная проза Нурайны Сатпаевой «Мухит идет за светом».
Отдельно обсуждались перевод казахстанских произведений на другие языки, продвижение книг за рубежом и защита авторских прав.
Еще одной темой стало расширение контактов между издателями и литературным сообществом Казахстана и Китая.
Экспозиция национального павильона охватывает современную и детскую литературу, культурное наследие и проекты креативных индустрий.
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