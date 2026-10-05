Около 100 новых деревьев высадили для пациентов и посетителей медцентра в Астане

В Астане возле Национального координационного центра экстренной медицины высадили около 100 деревьев. В озеленении территории приняли участие сотрудники центра и «Астана Тазалық».

Экологическую акцию провели в рамках инициативы «Таза Қазақстан». На территории медицинского центра появились саженцы хвойных и лиственных деревьев.

Место для посадки выбрали с учетом того, что здесь ежедневно бывают пациенты и их близкие. Новые деревья должны сделать территорию медицинского учреждения более зеленой и комфортной.

«Для медицинского учреждения особенно важно создавать комфортную и благоприятную среду для пациентов. Поэтому мы поддерживаем инициативу «Таза Қазақстан» и рады, что сегодня совместно с «Астана Тазалық» смогли внести свой вклад в озеленение территории. Уверен, что посаженные сегодня деревья со временем станут частью зеленого пространства центра», – рассказал заместитель председателя правления центра Асхат Сапаров.

В «Астана Тазалық» отметили, что работа на этом не закончится. Специалисты будут следить за состоянием молодых деревьев, поливать их и обеспечивать необходимый уход.

Исполнительный директор предприятия Альберт Есалиев отметил, что важно не просто проводить экологические акции, а добиваться конкретного результата.

«Поддержка инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» сегодня объединяет все больше организаций и жителей. Благодаря поддержке акимата Астаны такие экологические инициативы получают системное продолжение. Для нас важно, чтобы подобные акции приносили конкретный результат. «Астана Тазалық» ежедневно работает над благоустройством, санитарным содержанием и озеленением столицы», – сказал он.

Акция прошла в рамках меморандума о сотрудничестве между «Астана Тазалық» и Национальным координационным центром экстренной медицины.