Около 100 семей в Туркестане получили жилье
Всего в этом году очередникам города планируется передать 944 квартиры.
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Аким области Нуралхан Кушеров вручил ключи от новых квартир 84 семьям, передает BAQ.KZ.
"Еще одним плодом независимости является то, что Туркестан стал областным центром. Вы являетесь свидетелями того, как город с каждым днем становится все ярче и краше. В преддверии праздника жителям города посчастливилось отмечать новоселье. Самое необходимое для человека – это жилье. Обеспечение наших граждан качественным образованием, работой и жильем – приоритетное направление государства", - сказал глава региона.
Примечательно, что новоселам вместе с ключами от квартир подарили по домбре. Жилье было передано гражданам, состоящим в очереди в категории "Социально уязвимая группа". Это 48 многодетных и 36 малообеспеченных семей.
Отметим, на данный момент в очереди в качестве нуждающихся в жилье в Туркестане зарегистрировано более 16 тысяч граждан. В прошлом году жильем была обеспечена 961 семья, в этом году очередникам планируется передать 944 квартиры.
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