  • 5 Июля, 11:21
  • BAIGENEWS

Около 100 семей в Туркестане получили жилье

Всего в этом году очередникам города планируется передать 944 квартиры.

Сегодня, 10:02
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:02
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Фото: Pixabay.com

Аким области Нуралхан Кушеров вручил ключи от новых квартир 84 семьям, передает BAQ.KZ.

"Еще одним плодом независимости является то, что Туркестан стал областным центром. Вы являетесь свидетелями того, как город с каждым днем становится все ярче и краше. В преддверии праздника жителям города посчастливилось отмечать новоселье. Самое необходимое для человека – это жилье. Обеспечение наших граждан качественным образованием, работой и жильем – приоритетное направление государства", - сказал глава региона.

Примечательно, что новоселам вместе с ключами от квартир подарили по домбре. Жилье было передано гражданам, состоящим в очереди в категории "Социально уязвимая группа". Это 48 многодетных и 36 малообеспеченных семей.

Отметим, на данный момент в очереди в качестве нуждающихся в жилье в Туркестане зарегистрировано более 16 тысяч граждан. В прошлом году жильем была обеспечена 961 семья, в этом году очередникам планируется передать 944 квартиры.

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