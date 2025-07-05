Аким области Нуралхан Кушеров вручил ключи от новых квартир 84 семьям, передает BAQ.KZ.

"Еще одним плодом независимости является то, что Туркестан стал областным центром. Вы являетесь свидетелями того, как город с каждым днем становится все ярче и краше. В преддверии праздника жителям города посчастливилось отмечать новоселье. Самое необходимое для человека – это жилье. Обеспечение наших граждан качественным образованием, работой и жильем – приоритетное направление государства", - сказал глава региона.

Примечательно, что новоселам вместе с ключами от квартир подарили по домбре. Жилье было передано гражданам, состоящим в очереди в категории "Социально уязвимая группа". Это 48 многодетных и 36 малообеспеченных семей.

Отметим, на данный момент в очереди в качестве нуждающихся в жилье в Туркестане зарегистрировано более 16 тысяч граждан. В прошлом году жильем была обеспечена 961 семья, в этом году очередникам планируется передать 944 квартиры.