Около 100 связанных с Гонконгом судов не могут пройти через Ормузский пролив
Сегодня 2026, 15:07
Фото: Reuters
Около 100 судов, связанных с Гонконгом, оказались заблокированы в Ормузском проливе, передает BAQ.KZ со ссылкой на South China Morning Post.
Об этом заявил председатель Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст.
Речь идет о судах, зарегистрированных в Гонконге, а также о кораблях, находящихся в собственности или под управлением гонконгских компаний.
На борту этих судов находятся примерно 2,3 тыс. моряков.
Хекст отметил, что сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у представителей судоходной отрасли, поскольку Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой морской торговли и энергетических перевозок.
