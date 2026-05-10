Около 100 связанных с Гонконгом судов не могут пройти через Ормузский пролив

Около 100 судов, связанных с Гонконгом, оказались заблокированы в Ормузском проливе, передает BAQ.KZ со ссылкой на South China Morning Post.

Об этом заявил председатель Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст.

Речь идет о судах, зарегистрированных в Гонконге, а также о кораблях, находящихся в собственности или под управлением гонконгских компаний.

На борту этих судов находятся примерно 2,3 тыс. моряков.

Хекст отметил, что сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у представителей судоходной отрасли, поскольку Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой морской торговли и энергетических перевозок.