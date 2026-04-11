В столице в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» состоялось мероприятие «Таза қала», направленное на уборку и благоустройство города, передает BAQ.kz.

Акция охватила все районы города. В ней приняли участие около 30 тысяч человек — жители, коммунальные службы, представители бизнеса, волонтёры, студенты, экоактивисты и спортсмены. Также к уборке присоединились 2 239 предприятий и организаций, было задействовано более 900 единиц спецтехники.

Основной акцент акции — санитарная очистка города после зимы, а также благоустройство и озеленение территорий. Участники приводили в порядок дворы, улицы, парки и общественные пространства.

В ходе работ было очищено 1 232 дворовые территории. Из города вывезено около 100 тонн отходов.