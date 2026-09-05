Около 11 тысяч км дорог в Казахстане охвачено строительством и ремонтом

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительство продолжает развитие транспортно-логистической отрасли. Работа охватывает автомобильные и железные дороги, авиацию, морскую инфраструктуру, международные коридоры и цифровые сервисы.

Транспорт формирует около 6,1% ВВП страны

За последние пять лет валовая продукция отрасли увеличилась почти в три раза и превысила 14 трлн теңге. Рост обеспечивается развитием перевозок, модернизацией инфраструктуры и расширением транзитных возможностей Казахстана.

Международная авиасеть расширена до 161 маршрута

Казахстан связан прямым авиасообщением с 32 странами, уровень соответствия стандартам безопасности ИКАО достиг 95,7%. Продолжается модернизация аэропортов, до конца 2026 года планируется завершить строительство новых воздушных гаваней в Зайсанском и Катон-Карагайском районах и курортной зоне Кендерли.

Около 11 тыс. км дорог охвачено строительством и ремонтом

В 2026 году строится 3,4 тыс. км, ремонтируется около 5 тыс. км республиканских и 2,4 тыс. км местных дорог. Реализация новых магистралей позволит сократить время доставки грузов по маршруту Китай – Европа через Казахстан до трех суток.

Около 5 тыс. км железных дорог построено и модернизировано за пять лет

Объем транзитных перевозок достиг 33 млн тонн. Параллельно продолжается строительство новых линий, обновляется подвижной состав и реализуется реконструкция 124 вокзалов, на 100 из которых работы уже завершены.

Перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли в 5,6 раза

За пять лет объем перевозок увеличился с 800 тыс. до 4,5 млн тонн. Мощность морских портов Казахстана планируется увеличить с 21,8 млн до 30 млн тонн к 2030 году, продолжается развитие портов Актау и Курык.

Транспортная отрасль переходит на цифровые платформы

Развиваются системы E-Joldar и Smart Cargo, цифровой контроль транспортных потоков и интеллектуальные логистические решения. Отдельный акцент сделан на мультимодальных перевозках, применении ИИ и ускоренном прохождении грузов по принципу «зеленого коридора».

Модернизация транспортной отрасли объединяет развитие дорог, железнодорожной сети, авиации, портов и цифровых сервисов. Эти меры расширяют пропускную способность инфраструктуры, ускоряют перевозки и укрепляют транзитный потенциал Казахстана.