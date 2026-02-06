Около 110 км русел рек очищают в Казахстане в рамках подготовки к весенним паводкам
В рамках подготовки к паводковому периоду 2026 года в шести областях Казахстана проводится санация русел рек. Работы по очистке и углублению ведутся на участках общей протяженностью 109,5 км, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Минводдных ресурсов и ирригации РК, на сегодняшний день полностью завершены работы на 83,7 км русел девяти рек в области Абай, Акмолинской, Костанайской, Атырауской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.
В связи с зимним сезоном временно приостановлена санация трех рек в Акмолинской и Карагандинской областях на участках общей протяженностью 25,8 км. Завершение всех работ запланировано до начала весенних паводков.
Как сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, мероприятия проводятся в соответствии с Дорожной картой по санации участков рек вблизи населенных пунктов на 2025–2027 годы, разработанной Министерством водных ресурсов и ирригации совместно с местными исполнительными органами.
"Проведение санации позволит обеспечить безопасный пропуск паводковых вод и снизить риски подтопления населенных пунктов", — отметил Нурлан Алдамжаров.
