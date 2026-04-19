Около 1200 многоквартирных домов ВКО перешли на новые формы управления
Переход направлен на повышение прозрачности управления.
Сегодня 2026, 22:42
151Фото: Акимат ВКО
Новые формы управления активно внедряют в многоквартирном жилом фонде ВКО. Об этом во время брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ВКО Рауан Турусбек, передает BAQ.KZ.
К новым формам относятся объединения собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ). Кроме этого существует принцип «один дом - один счёт», обеспечивающий целевое использование средств жильцов.
- По состоянию на текущий период на новые формы управления перешли 1 184 многоквартирных жилых дома, что составляет 35% жилищного фонда области. В их числе 415 домов функционируют в форме ОСИ и 769 - в форме НСУ, - рассказал Рауан Турусбек.
По его словам, переход направлен на повышение прозрачности управления, улучшение качества содержания жилого фонда и развитие сервисного обслуживания.
