Около 1200 многоквартирных домов ВКО перешли на новые формы управления

Новые формы управления активно внедряют в многоквартирном жилом фонде ВКО. Об этом во время брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ВКО Рауан Турусбек, передает BAQ.KZ.

К новым формам относятся объединения собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ). Кроме этого существует принцип «один дом - один счёт», обеспечивающий целевое использование средств жильцов.

- По состоянию на текущий период на новые формы управления перешли 1 184 многоквартирных жилых дома, что составляет 35% жилищного фонда области. В их числе 415 домов функционируют в форме ОСИ и 769 - в форме НСУ, - рассказал Рауан Турусбек.

По его словам, переход направлен на повышение прозрачности управления, улучшение качества содержания жилого фонда и развитие сервисного обслуживания.