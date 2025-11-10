Около 1,5 тысяч авиарейсов отменены в США из-за рекордного шатдауна
В США более 1400 внутренних и международных рейсов были отменены в субботу из-за приостановки работы федерального правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBС. Ещё примерно 6000 рейсов задержались, сообщает сервис FlightAware.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сократило пропускную способность на 10% в 40 самых загруженных аэропортах страны. Авиадиспетчеры, работающие без оплаты, жалуются на усталость.
Шатдаун, начавшийся 1 октября, стал самым продолжительным в истории США — на выходных он достиг 39 дней. Переговоры между республиканцами и демократами о финансировании работы правительства продолжаются. В аэропорту Ньюарк Либерти задержки особенно заметны: прибытие рейсов в среднем откладывается более чем на четыре часа, вылеты — на полтора часа. American Airlines призвала власти "немедленно принять меры" для завершения шатдауна, отмечая, что последствия кризиса ощущают миллионы американцев.
