Под особый санэпидемиологический контроль в Казахстане подпадают около 15 тысяч организаций образования. Об этом в ходе круглого стола на площадке СЦК сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Юлия Овечкина, передает BAQ.KZ.

По ее словам, одним из ключевых нововведений стало введение принципа внезапности государственных проверок. Если ранее при поступлении сигнала о нарушении прав детей контрольные мероприятия проводились с предварительным уведомлением, то теперь внеплановые проверки проводятся без предупреждения. Такой подход позволяет объективно оценить условия, в которых находятся дети, и своевременно выявлять угрозы их жизни и здоровью.

Юлия Овечкина уточнила, что анонимные обращения не являются основанием для проверки. Внеплановые проверки проводятся только при наличии конкретных фактов нарушений. Годовой план проверок формируется автоматически и публикуется на интернет-ресурсе Комитета по охране прав детей.

Заместитель председателя подчеркнула, что новые механизмы контроля не носят карательного характера. Их цель — профилактика, выявление рисков и повышение ответственности руководителей организаций, в которых проживают и находятся дети.