Около 1700 экспертов собрались в Астане для обсуждения будущего образования

В Астане стартовала XV Международная научно-практическая конференция Назарбаев Интеллектуальных школ (NIS) на тему «Школа и человеческий потенциал: качество и равные возможности». Юбилейное мероприятие объединило около 1700 участников, в том числе педагогов, руководителей образовательных организаций и зарубежных экспертов.

В конференции принимают участие 24 иностранных спикера из США, Великобритании, Канады, Финляндии, Нидерландов, Индии, Японии, Турции и других стран. Также к обсуждениям присоединились представители образовательного сообщества Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Программа включает 38 тематических секций, посвящённых качеству образования, равным возможностям для учащихся и развитию человеческого потенциала в условиях технологических и социальных изменений.

На открытии выступили советник Президента Казахстана по социальным вопросам Алексей Цой, председатель Комитета по социально-культурному развитию Курултая Асхат Аймагамбетов, управляющий директор корпоративного фонда «Freedom Шапағат» Руслан Джумашев и председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин.

Алексей Цой подчеркнул, что развитие человеческого капитала остаётся одним из стратегических приоритетов страны. По его словам, важно не только обеспечивать доступ к качественному образованию, но и уделять внимание здоровью и психологическому благополучию детей, создавая условия для раскрытия способностей каждого ребёнка.

Асхат Аймагамбетов обратил внимание на необходимость поддержки профессионального развития педагогов. Он отметил, что учителям важно предоставлять время для освоения новых методик, проведения исследований и совместной работы с коллегами, а также снижать административную нагрузку и расширять возможности для самостоятельного принятия профессиональных решений.

Руслан Джумашев, являющийся выпускником NIS Талдыкоргана, рассказал о значении инвестиций в образование и подчеркнул, что поддержка этой сферы способствует развитию молодёжи и формированию востребованных компетенций.

В свою очередь, Ануар Жангозин представил результаты работы NIS по повышению качества образования и распространению педагогического опыта. По его данным, курсы Центра педагогического мастерства прошли сотни тысяч учителей. Более 400 выпускников программы «1000 лидеров изменений в образовании» сегодня руководят школами. В рамках совместных проектов охвачены свыше 300 школ, около 240 тысяч учащихся и более 20 тысяч педагогов.

Среди зарубежных участников конференции — профессор Бостонского колледжа Энди Харгривз, эксперт в области экономики образования Гарри Патринос, финский исследователь когнитивной нейронауки Катри Саарикиви и директор Parents International Эштер Саламон. Они обсудят будущее профессии учителя, влияние образования на экономическое развитие, перспективы школьного обучения в эпоху искусственного интеллекта и обеспечение равных образовательных возможностей.

Конференция продлится два дня. В программе запланированы пленарные заседания, тематические секции, практические мастер-классы, воркшопы, панельные дискуссии и круглые столы. Участники рассмотрят вопросы профессионального развития педагогов, школьного лидерства, инклюзивного образования, благополучия детей, применения искусственного интеллекта и образовательных данных.

Кроме того, будет организована выставка исследовательских постеров, где представят около 120 работ педагогов-практиков, а также выставочное пространство NIS Korme с образовательными инициативами, издательскими проектами и цифровыми решениями.