Около 18 тысяч наблюдателей готовят к референдуму в Казахстане
Коалиция общественных наблюдателей «Дауыс» формирует сеть мониторинга по всей стране и запускает ситуационный центр для контроля за ходом голосования.
В Казахстане продолжается подготовка общественных наблюдателей к проведению общенационального референдума. Об этом сообщили на брифинге представители Коалиции общественных наблюдателей «ДАУЫС», передает BAQ.kz.
18 тысяч наблюдателей
По словам председателя коалиции Толегена Кунадилова, подготовка к наблюдению официально началась 17 февраля.
«С этого момента мы перешли к практической работе. Наша задача — выстроить понятную, законную и профессиональную систему наблюдения по всей стране», — отметил он.
Сегодня в коалицию входят около 190 неправительственных организаций, которые участвуют в обучении наблюдателей и координации работы в регионах. Всего подготовлено около 18 тысяч наблюдателей.
Кто будет наблюдать
Как сообщили на брифинге, 80% наблюдателей имеют высшее образование, а 67% обладают опытом наблюдения более трех лет. Среди них — юристы, преподаватели, врачи, инженеры и предприниматели. Отмечается, что активный интерес к наблюдению проявляет молодежь.
Все участники проходят обучение по единой программе, включающей правовые основы наблюдения и порядок оформления отчетов.
Ситуационный центр
Республиканский ситуационный центр начнет работу 15 марта в 06:00 и будет функционировать до завершения подсчета голосов.
В его составе будут работать аналитики, юристы, операторы горячей линии и группа оперативного реагирования.
Подготовка продолжается
В рамках подготовки Толеген Кунадилов провел встречи и обучающие семинары в Астане, Алматы, Конаеве и Талдыкоргане, а также совещания с региональными штабами.
«Наша позиция остается неизменной — законность, нейтральность и точность фактов. Наша задача — обеспечить прозрачность процедуры», — подчеркнул он.
В коалиции добавили, что подготовительный этап будет продолжаться до дня голосования, а наблюдатели будут работать на участках по всей стране.
