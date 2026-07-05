Около 1800 человек приняли участие в забеге в преддверии Дня Астаны

В столице в честь Дня города и в рамках акции «Астана – город без наркотиков» прошёл массовый забег Saryarqa Run, в котором приняли участие около 1800 человек.

Как передает официальный сайт городского акимата, приуроченный ко Дню города забег организуется по данному маршруту уже в третий раз. В мероприятии активно участвовали как бегуны-любители, так и семьи, молодёжь и гости столицы.

«В рамках Saryarqa Run были предусмотрены две дистанции. Начинающим бегунам была предложена короткая дистанция, а тем, кто занимается регулярно, – средняя. Наша главная цель – подарить жителям праздничное настроение и внести вклад в развитие массового спорта», – рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны Ержигит Усербай.

Участники преодолели дистанции в 4 и 7,6 километра по маршруту, который стартовал от мечети Ырыскелди кажы и огибал памятник Кенесары хану.

Хотя призовые места официально не присуждались, борьба на дистанции 4 километра выдалась захватывающей. В итоге первым финишную черту пересёк Мало Кадудал, прибывший из Франции.

«Я приехал в Астану в гости к другу. Услышав об этом забеге, мы решили принять в нём участие. Бег вдоль набережной реки Есиль дарит особые впечатления. Так как я тренируюсь регулярно, подготовка у меня хорошая. Дистанцию 4 километра я пробежал за 13 минут 40 секунд. Поздравляю всех жителей города с праздником», – поделился впечатлениями он.

Всем участникам, добравшимся до финиша, вручили памятные медали.

В завершение мероприятия среди участников была организована лотерея, в которой разыграли 10 велосипедов.