  • Главная
  • Новости
  • Около 1800 казахстанцев вывезли за ночь из стран Ближнего Востока

Около 1800 казахстанцев вывезли за ночь из стран Ближнего Востока

С 3 марта из государств Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов.

Сегодня 2026, 13:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 13:38
Сегодня 2026, 13:38
140
Фото: Pixabay.com

В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia, передает BAQ.KZ.

«По данным на сегодняшний день, с 3 марта из государств Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов. За это время домой удалось вернуть 6 254 человека», — сообщили в Комитете гражданской авиации Минтранспорта РК.

Самое читаемое

Наверх