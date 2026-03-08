Около 1800 казахстанцев вывезли за ночь из стран Ближнего Востока
С 3 марта из государств Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов.
В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia, передает BAQ.KZ.
«По данным на сегодняшний день, с 3 марта из государств Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов. За это время домой удалось вернуть 6 254 человека», — сообщили в Комитете гражданской авиации Минтранспорта РК.
