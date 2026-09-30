Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германи

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев особо отметил успехи в сфере образовательного сотрудничества между Казахстаном и Германией.

По его словам, эти достижения стали возможными благодаря укреплению политического диалога, начало которому было положено в ходе визита Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану в июне 2023 года.

– Сегодня 45 казахстанских университетов сотрудничают примерно со 100 немецкими партнерами. Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германии. В настоящее время в Казахстане работают более 30 филиалов и партнерских представительств зарубежных университетов. Эти цифры говорят сами за себя. Но при этом они не отражают всей глубины партнерства. Важно то, что именно мы создаем вместе. Здесь я имею в виду принципиальное изменение характера нашего сотрудничества, – сказал Президент.

Глава государства определил в качестве одного из стратегических приоритетов формирование Казахстана как ведущего академического и научно-исследовательского центра Евразии.