Около 20 подростков доставили в полицию после ночных рейдов в Атырау

В Атырауской области за первые сутки оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» полицейские выявили более 100 правонарушений с участием несовершеннолетних. Республиканская акция проходит с 18 по 20 июня и направлена на профилактику подростковой преступности, обеспечение безопасности детей и повышение ответственности родителей за их воспитание и контроль.

По данным полиции, около 20 подростков были доставлены в органы внутренних дел для проведения профилактической работы. Кроме того, правоохранители выявили 83 несовершеннолетних, находившихся ночью вне дома без сопровождения родителей или законных представителей. В отношении родителей и законных представителей подростков приняты меры административного воздействия в соответствии с законодательством.

В полиции напомнили, что безопасность детей во многом зависит от внимания взрослых. Родителям рекомендуют контролировать местонахождение несовершеннолетних, круг их общения и организацию досуга. Профилактические мероприятия в рамках ОПМ продолжаются и находятся на особом контроле правоохранительных органов.