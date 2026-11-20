Около 20 тысяч человек вышли на протесты против роста цен в Милане
К студентам присоединились представители крупнейшего профсоюзного объединения Италии.
20 Ноября 2026, 21:29
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20 Ноября 2026, 21:2920 Ноября 2026, 21:29
88Фото: Corriere Della Sera
В Милане проходят массовые протесты против социально-экономической политики правительства Италии и повышения стоимости жизни. В общей сложности в акциях участвуют около 20 тысяч человек.
По данным издания Corriere della Sera, около 15 тысяч студентов направились маршем к площади Дуомо. К ним присоединились ещё примерно 5 тысяч представителей Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL).
Участники выступают против роста расходов на жизнь, сокращения финансирования школ и университетов, а также сферы здравоохранения.
Из-за протестных акций движение общественного транспорта в городе затруднено.
Массовые выступления проходят на фоне ожидаемой 20 ноября всеобщей забастовки по всей Италии.
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