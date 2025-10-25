Около 200 промышленных объектов открываются в Казахстане ко Дню Республики
Реализация объектов проводится в рамках исполнения поручений Главы государства.
Сегодня, 12:01
В честь Дня Республики по всей стране вводятся в эксплуатацию 196 новых социально значимых и промышленных объектов. Среди них — крупные производственные предприятия, социальные, спортивные и инфраструктурные проекты, передаёт BAQ.KZ.
Реализация объектов проводится в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на повышение качества жизни населения и развитие регионов.
По информации профильных ведомств, запуск новых предприятий и учреждений позволит создать дополнительные рабочие места и укрепить экономический потенциал регионов страны.
