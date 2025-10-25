  • 25 Октября, 13:30

Около 200 промышленных объектов открываются в Казахстане ко Дню Республики

Реализация объектов проводится в рамках исполнения поручений Главы государства.

В честь Дня Республики по всей стране вводятся в эксплуатацию 196 новых социально значимых и промышленных объектов. Среди них — крупные производственные предприятия, социальные, спортивные и инфраструктурные проекты, передаёт BAQ.KZ.

Реализация объектов проводится в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на повышение качества жизни населения и развитие регионов.

По информации профильных ведомств, запуск новых предприятий и учреждений позволит создать дополнительные рабочие места и укрепить экономический потенциал регионов страны.

