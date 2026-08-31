Около 200 тысяч школьников начнут учебный год в Мангистау

В новом 2026–2027 учебном году в школах Мангистауской области будут обучаться около 200 тысяч детей. Образовательные учреждения региона полностью подготовлены к началу занятий.

Как сообщили на брифинге в Центре общественных коммуникаций, в новом учебном году в регионе будут работать 742 организации образования, в том числе 465 детских садов, 214 школ и 25 колледжей.

С 1 сентября для учащихся 1–4 классов вводится новый предмет «Цифровая грамотность и искусственный интеллект». Для учеников 2–4 классов также изменится система оценивания — она будет включать формативное и промежуточное оценивание.

По словам руководителя управления образования Мангистауской области Амантай Кумбаева, все организации образования оснащены камерами видеонаблюдения.

Перед началом учебного года в школах, школах-интернатах и столовых региона также провели санитарно-эпидемиологический мониторинг. Специалисты проверили соблюдение санитарных требований, состояние пищеблоков, качество и безопасность блюд, а также соответствие меню установленным нормам.

Под контролем департамента санитарно-эпидемиологического контроля находятся 208 организаций образования, включая девять школ-интернатов и пищеблоки 193 школ. На новый учебный год пересмотрено и утверждено перспективное меню школьного питания.

Особое внимание в преддверии 1 сентября уделяется безопасности детей на дорогах. Полиция предупреждает водителей о необходимости снижать скорость и быть особенно внимательными возле школ и детских садов, а также соблюдать правила при приближении к пешеходным переходам.

Родителям правоохранители рекомендуют регулярно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге, не допускать перехода улиц в неустановленных местах и игр возле проезжей части.

Безопасность учащихся и готовность организаций образования к новому учебному году остаются на контроле профильных ведомств.