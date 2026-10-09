Около 200 женщин за день пришли к врачам в Сатпаеве: в регионах идет месячник против рака груди

В поликлиниках Казахстана проходят дни открытых дверей. Женщины могут сделать маммографию, УЗИ и поговорить с маммологом и гинекологом. Месячник «Әйел өмірі үшін» организовало Женское крыло партии «Әділет».

На встречах врачи рассказывают, как предупредить рак молочной железы и почему его стоит ловить на ранней стадии.

Тридцать маммографий в день

В городской поликлинике №6 Астаны женщины прошли обследование и получили консультации онколога-маммолога и акушера-гинеколога. Онкомаммолог Актилек Русланова говорит, что маммографию здесь каждый день проходят от 30 до 40 женщин.

«Некоторые женщины ставят заботу о семье и повседневные дела выше собственного здоровья, откладывая визит к врачу. Между тем своевременное прохождение скрининга позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение».

Гульбара Кулышева обследуется каждый год, и в этот раз тоже не стала тянуть.

«Я узнала, что в поликлинике проходит день открытых дверей, и решила прийти на обследование. Планирую пройти УЗИ», рассказала она.

В партии называют здоровье казахстанцев и доступность медпомощи одним из приоритетов своей предвыборной программы. Заместитель председателя Астанинского городского филиала «Әділет» Мария Утебаева рассказала, зачем партия проводит месячник.

«В рамках месячника «Әйел өмірі үшін» партия «Әділет» проводит информационные встречи и дни открытых дверей, чтобы женщины могли получить необходимые сведения о своём здоровье и проконсультироваться со специалистами».

Томограф приехал в село

В Жамбылской области мобильный медицинский комплекс побывал в селах Кошкарата и Куренбель Жуалынского района. Компьютерную томографию там прошли 95 человек, УЗИ 92 жителя, маммографию 34 женщины.

Встречи с женщинами прошли в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Сарысуском и Мойынкумском районах.

Пять минут о здоровье груди

В Кокшетау Женское крыло партии вместе с Ассоциацией онкологов-маммологов провело встречу «5 минут о здоровье молочной железы». Онкомаммолог Куаныш Идрисов рассказал о главных факторах риска и первых признаках болезни и ответил на вопросы.

Двести женщин за день

В Сатпаеве области Улытау день открытых дверей прошел в центральной поликлинике. Около 200 женщин получили консультации гинекологов, маммологов, хирургов и других специалистов.

Месячник продолжается во всех регионах страны.