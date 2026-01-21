Около 23 тысяч проектов МСБ получат поддержку по новым программам
Малый и средний бизнес является важным фактором устойчивого развития экономики. Об этом было заявил на заседании Правительства Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.
В ходе заседания отмечено, что будет продолжена реализация системных мер по улучшению условий ведения бизнеса, снижению административной нагрузки и оказанию государственной поддержки предпринимателям.
"Важным фактором устойчивого развития экономики является МСБ. Для стимулирования предпринимательской активности в приоритетных отраслях запущена программа льготного финансирования "Өрлеу". Кроме того, разработана Единая программа поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ", ориентированная на проекты региональной специализации. Реализация Программы позволит поддержать порядка 23 тыс. проектов, обеспечить кредитование на сумму 1,2 трлн тенге при бюджетной поддержке около 127 млрд тенге", — подчеркнул вице-премьер.
