Малый и средний бизнес является важным фактором устойчивого развития экономики. Об этом было заявил на заседании Правительства Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

В ходе заседания отмечено, что будет продолжена реализация системных мер по улучшению условий ведения бизнеса, снижению административной нагрузки и оказанию государственной поддержки предпринимателям.