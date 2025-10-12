  • 12 Октября, 17:59

Около 3 тысяч жителей области Жетысу получили помощь на медицинском поезде

В нынешнем году поезд всего посетит 123 станции.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Казахстан

По машруту медицинского поезда  "Саламатты Қазақстан" около 3 тысяч жителей отдаленных станций  Жайпақ, Достык и Бесколь области Жетысу получили  консультации врачей, прошли профилактические  осмотры,  диагностику выявленных заболеваний, взяли  направление на дальнейшее лечение, передаёт BAQ.KZ.

За время работы поезда было осмотрено 2 855 пациентов, в том числе 1 241 ребёнок. Пациентов принимали  терапевты, педиатры,  офтальмологи, кардиологи, маммологи и другие специалисты.

По плану в нынешнем году поезд всего посетит 123 станции и окажет помощь около 90 тысячам казахстанцев. Маршрут охватывает самые труднодоступные регионы страны, где отсутствует полноценная медицинская инфраструктура.

В рамках данного социального проекта Министерство здравоохранения обеспечивает  техническое оснащение, медицинскую и лекарственную помощь.   

Проект реализуется корпоративным фондом Samruk-Kazyna Trust от имени группы компаний "Самрук-Қазына" при поддержке Министерства здравоохранения,  Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.  

