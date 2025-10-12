Около 3 тысяч жителей области Жетысу получили помощь на медицинском поезде
В нынешнем году поезд всего посетит 123 станции.
По машруту медицинского поезда "Саламатты Қазақстан" около 3 тысяч жителей отдаленных станций Жайпақ, Достык и Бесколь области Жетысу получили консультации врачей, прошли профилактические осмотры, диагностику выявленных заболеваний, взяли направление на дальнейшее лечение, передаёт BAQ.KZ.
За время работы поезда было осмотрено 2 855 пациентов, в том числе 1 241 ребёнок. Пациентов принимали терапевты, педиатры, офтальмологи, кардиологи, маммологи и другие специалисты.
По плану в нынешнем году поезд всего посетит 123 станции и окажет помощь около 90 тысячам казахстанцев. Маршрут охватывает самые труднодоступные регионы страны, где отсутствует полноценная медицинская инфраструктура.
В рамках данного социального проекта Министерство здравоохранения обеспечивает техническое оснащение, медицинскую и лекарственную помощь.
Проект реализуется корпоративным фондом Samruk-Kazyna Trust от имени группы компаний "Самрук-Қазына" при поддержке Министерства здравоохранения, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.
