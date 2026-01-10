Около 30 автомобилей столкнулись в Южной Корее: есть погибшие
Причиной аварии стал грузовик.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На скоростной магистрали в Южной Корее произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием порядка 30 автомобилей, в результате которого погибли как минимум пять человек, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает телеканал YTN News, по предварительным данным, причиной аварии стал грузовик. Его водитель по неустановленным причинам потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дорожный отбойник.
Вслед за этим на данном участке дороги произошло цепное столкновение нескольких десятков автомобилей. В результате аварии погибли пять человек, при этом не исключается, что число жертв может увеличиться.
Из-за ДТП движение по магистрали оказалось практически парализовано — на месте образовалась многокилометровая пробка. К ликвидации последствий происшествия привлечены экстренные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Самое читаемое
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- Жители Темиртау получили бесперебойный доступ к питьевой воде
- Суд вынес приговор по делу о сборе 1,5 млрд тенге на лечение ребёнка
- Нефть по $40 за баррель? Как Венесуэла, Иран и Трамп могут обрушить мировой рынок
- Жуткое убийство произошло в Кызылорде: сосед зарезал мать и дочь