На скоростной магистрали в Южной Корее произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием порядка 30 автомобилей, в результате которого погибли как минимум пять человек, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал YTN News, по предварительным данным, причиной аварии стал грузовик. Его водитель по неустановленным причинам потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дорожный отбойник.

Вслед за этим на данном участке дороги произошло цепное столкновение нескольких десятков автомобилей. В результате аварии погибли пять человек, при этом не исключается, что число жертв может увеличиться.

Из-за ДТП движение по магистрали оказалось практически парализовано — на месте образовалась многокилометровая пробка. К ликвидации последствий происшествия привлечены экстренные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.