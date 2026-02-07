В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области в эти дни проходит II чемпионат ВКО по құсбегілік - одному из древнейших национальных видов спорта казахского народа. С 6 по 8 февраля здесь собрались около 30 сильнейших беркутчи региона, чтобы продемонстрировать мастерство традиционной охоты с ловчими птицами, передаёт BAQ.KZ.

"Соревнования проводятся с целью возрождения и сохранения культурного наследия, а также популяризации национальных видов спорта среди молодежи. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области. Участники чемпионата соревнуются в двух категориях - с беркутами и ястребами. В рамках состязаний оцениваются техника охоты, послушание птицы и слаженность взаимодействия между человеком и хищником", - отметили в областном акимате.

Чемпионат уже привлек внимание жителей и гостей района. Зрители становятся свидетелями редкого и зрелищного действа, в котором наглядно раскрывается многовековая связь человека с природой и традициями предков.

Проведение подобных соревнований способствует не только сохранению уникального искусства құсбегілік, но и укреплению интереса к национальной культуре и истории Казахстана.