Около 300 автомобилей сопроводили полицейские в области Улытау
Полиция призывает водителей учитывать погодные условия.
Сегодня, 08:07
49Фото: Pixabay.com
Из-за резкого ухудшения погодных условий и образования гололеда на автодороге Жезказган – Сатпаев сотрудники роты патрульной полиции перешли на усиленный режим работы, передаёт BAQ.KZ.
Полицейские организовали сопровождение автоколонн в обоих направлениях, обеспечив безопасное движение порядка 300 транспортных средств. В утренние и вечерние часы дорожная обстановка находится под постоянным контролем, принимаются меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Полиция призывает водителей учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.
