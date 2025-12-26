  • 26 Декабря, 08:32

Около 300 автомобилей сопроводили полицейские в области Улытау

Полиция призывает водителей учитывать погодные условия.

Сегодня, 08:07
Фото: Pixabay.com

Из-за резкого ухудшения погодных условий и образования гололеда на автодороге Жезказган – Сатпаев сотрудники роты патрульной полиции перешли на усиленный режим работы, передаёт BAQ.KZ.

Полицейские организовали сопровождение автоколонн в обоих направлениях, обеспечив безопасное движение порядка 300 транспортных средств. В утренние и вечерние часы дорожная обстановка находится под постоянным контролем, принимаются меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Полиция призывает водителей учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге.

