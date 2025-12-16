С начала года в Атыраускую область из зарубежных стран переехали 173 семьи, или 259 этнических казахов, которые с целью постоянного проживания в Республике Казахстан получили статус кандас, передаёт BAQ.KZ.

Также 17 семей из Российской Федерации, три семьи - из Туркменистана, девять - из Китайской Народной Республики и одна семья из Монголии.

Среди переселенцев 158 семей поселились в городе Атырау, семь семей - в Жылыойском районе, шесть - в Курмангазинском, а также по одной семье в Макатском и Исатайском районах.

"В 2025 году региональная квота на приём кандасов в области составила 103 единицы. По решению комиссии в ноябре в квоту были включены 103 кандаса из 64 семей, которым была оказана соответствующая социальная поддержка. В рамках данной квоты 62 семьям (100 человек) были назначены социальные выплаты в размере 70 МРП для переселения", - рассказал заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Еркебулан Абилкасымов.

Кроме того, 23 семьям была оказана финансовая помощь на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Ещё пять семей получили экономические мобильные сертификаты на общую сумму 22,7 млн тенге. Также статус кандас был продлён для 21 человека сроком на шесть месяцев.

До 1 ноября 2025 года в карьерные центры обратились 15 кандасов. Пять из них были охвачены мерами социальной поддержки. В том числе два человека были трудоустроены на постоянную работу, два кандаса привлечены к общественным работам, а один проходит обучение на курсах переподготовки.