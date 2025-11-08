Около 3000 дорожных рабочих вышли на уборку снега в столице
Коммунальные службы Астаны продолжают круглосуточную работу по уборке снега и наледи.
На утро 8 ноября в снегоуборочных работах в Астане задействованы порядка 3000 дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники, передаёт BAQ.KZ.
За ночь с улиц столицы было вывезено 16 тысяч кубометров снега, что эквивалентно 1254 грузовикам. С начала зимнего периода общий объём вывезенного снега превысил 138 тысяч кубометров, или 4179 грузовиков.
В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого снегоуборка проводится на улицах со средней интенсивностью движения, во дворах, на площадях, тротуарах и у остановок.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и тротуарах и при неблагоприятных погодных условиях воздерживаться от дальних поездок.
